04 Haziran 2020 Perşembe 21:48 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:49

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig hakkkında ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ekonomist Dergisi'nin Instagram canlı yayınına katılan Özdemir ve son 3 haftanın seyircili olabileceğini belirten Özdemir, "Temmuz'da eğer corona virüsün kaybolması durumunda, şartlar da izin verirse son 3 haftayı seyircili oynatma durumumuz olabilir. Ana hedefimiz seyircisiz ama şartlar izin verirse son 3 hafta seyircili olabilir." dedi.

'OLMAZSA OLMAZIMIZ BU MAÇLARI TAMAMLAYARAK OYNANMASI YÖNÜNDE'



Şampiyonluk ve küme düşme hattında kıyasıya bir rekabet olması sebebiyle tescil konusunun söz konusu olmadığının altını çizen Özdemir, "Bizim ligimizde hem şampiyonluk yarışında, hem de küme düşme hattında kıyasıya mücadele var. Dolayısıyla tescil gibi bir karar söz konusu değildi. Olmazsa olmazımız bu maçları tamamlayarak oynanması yönünde. O yolda gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde:

'FFP şartlarını, lisans kurulunun bakacağı şartları, harcama limitlerini gözden geçiriyoruz. Yeni maddeleri ortaya koyacağız, bunu ilan edip, kulüplerimizin haziran sonunda bilançolarını alıp buna göre değerlendirmemizi yapacağız.'

' TRABZONSPOR 'UN HAK ETTİĞİNİ ALMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'



Trabzonspor'a verilen cezanın kalkması için bütün itirazlarımızı yapıyoruz. TFF ve Trabzonspor'un hukuk, finans yöneticileriyle gücümüzü birleştirdik. Kararı, UEFA üst kurulu verdi. Trabzonspor'un hak ettiğini alması için mücadele edeceğiz.

'YABANCI OYUNCU KONUSUNDA KRİTERLERİ YAYINLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'



Seneye sezon başlamadan, yabancı oyuncu konusunda kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Bu ani düşmeler olmayacak, kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için arkadaşlarımız çalışıyorlar.