Nihat Özdemir'den yayın ihalesi açıklaması: ''8 kurum ihale dosyası aldı''

DHA 8 Şubat 2022 Salı 12:37 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 12:37

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir, gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ana hedeflerinin Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmek olduğunu dile getiren Özdemir, "Mart ayında önce Portekiz ile deplasmanda oynayacağız. Arkasından geçersek ki geçeceğimize inanıyorum. Bu sefer İtalya'da Konya'da oynayacağız. İnşallah bu iki maçı kazanıp, Katar'a gitmek ana hedeflerimizden birisi. Teknik direktör değişikliğine gittik. Alman Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz ile anlaştık ve göreve getirdik. Play-Off oynama hakkını kazandık. Ana hedefimiz direkt gitmekti. Ancak olmadı, şimdi play-off oynayacağız. İnşallah play-offları geçip, Katar'a gidersek çok değişik şekilde gideceğiz. İnşallah Allah bize yardım edecek, futbol şansı yanımızda olacak. Bu maçları kazanarak Katar'a gitmek ana hedefimizdir" diye konuştu.

Verilenen aranın ardından liglerin yeniden başladığını ifade eden Nihat Özdemir, "Lige 1 hafta ara vermiştik. Takımlarımızın hem kendilerini yenileme hem de kondisyonlarını arttırma, hastalık, sakatlık döneminde olan sporcuların iyileşme sürecine katkıda bulunsun diye önemli bir ara oldu. Ligler başladı. Maçlar hızla devam ediyor. Sadece Süper Lig'de değil. 1, 2 ve 3'üncü Lig'de de maçlar devam ediyor. Bazı takımlarımız bir üst lige çıkmak, bazıları da ligde kalmak için büyük mücadeleler veriyor. Güzel maçlar oluyor. Daha güzel maçlar izleyeceğimize inanıyorum. Hak edenin liglerinde şampiyon olmasını, hak edenlerin ligde kalmasını, ligden düşecekler için zor bir olay. Ancak bu futbolun içinde olan bir olay. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"İLGİNİN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM. İNŞALLAH İYİ BİR TEKLİFLE GELECEKLER, İYİ BİR İHALE, YARIŞMA OLACAK"

Süper Lig'in yayın ihalesi hakkında konuşan Nihat Özdemir, kurumların yayın ihalesine ilgi gösterdiğini ifade etti. Özdemir, "14 Şubat'ta yine bu salonda saat 14.00 civarında son teklifleri alacağız. İhale komisyonuna dün davet mektuplarını yolladım. Pazartesi günü saat 12.00'de burada buluşacağız. Akşama kadar ihale sürecini yürüteceğiz. Şu anda 8'in üzerinde ihale dosyası alanlar var. Birçok konuda bize sorular yolluyorlar. İlginin iyi olduğunu söyleyebilirim. İnşallah iyi bir teklifle gelecekler, iyi bir ihale, yarışma olacak. Sonunda kazananla önümüzdeki sezondan başlamak üzere 3 veya 5 yıllık anlaşma imzalayarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir teklif gelmesini bekliyorum. Çünkü; Türk futbolunun en önemli gelirlerinden bir tanesi, yayın gelirinden elde edilecek gelirdir. Hele ki Anadolu takımlarımızın gelirlerinin yüzde 80'i yayın gelirlerinden geliyor. 4 büyüklerin, bütün bütçelerinde yüzde 40 civarında. Ancak Anadolu takımlarının yüzde 80. Hatta yüzde 80'i geçen takımlar bile var. Onun için bu yayın ihalesinden ne kadar çok gelir elde edebilirsek, Türk futbol takımlarının hepsi için geçerli. Sadece Süper Lig'deki takımlar değil, 1'inci, 2'nci, 3'üncü Lig'den de puantaj sistemiyle almaktadırlar. Önem veriyoruz, ilgi de var. İnşallah iyi bir neticeye varacağız" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN SABAH BİR YAYIN KURULUŞU ZİYARET ETTİ"

Düşündükleri bir ihale bedeli olup, olmadığı sorulan Özdemir, "İhaleden önce olmaz. Ben zaten ihale komisyonu başkanıyım. Böyle bir şey zaten söylenemez. İnsanlar ihale hakkında başka şekilde düşünmeye başlar. Görüşmelere de açığız. Devamlı gidip, geliyorlar. Bugün sabah bile bir yayın kuruluşu ziyaret etti. Kafalarında soruları varmış. Hepsine açıklıkla cevap verdik. Teklifleri bekliyoruz" diye konuştu.