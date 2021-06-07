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Spor

Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş, limit ve yabancı sınırı açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği arasında gerçekleşen toplantı sona erdi. Yabancı sayısı ve harcama limiti konusunda tekrar değerlendirme yapılacağını belirten Özdemir yayıncı kuruluş beIN Sports'un son taksiti ödemediğini söyledi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:02 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 20:02
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TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği ile toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

"YABANCI SAYISINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"Yabancı sayısı için 8+6 kararı alırken çok düşündük. Kulüplerimiz ertelemiş olduğumuz yabancı sayısı kararını 1 yıl daha ertelememizi istiyor. Bunu yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz."

"LİMİTLERE TEKRAR BAKACAĞIZ!"

"Kulüplerimiz limitlerin arttırılmasını istedi. Birçok ekonomik kayıpları oldu. Bunu değerlendirmemizi istediler, bunu da değerlendireceğiz. Kulüplerimizin gelirleri harcama limitinde 3'te 1 olarak yansıyordu. Bilançosu temiz olan kulüp 3'te 3, bilançosunda gri renk olan kulüp 2/3, bilançosu kötü olan kulüp yine 1/3'ünü kullansın şeklinde görüşler var. Bunu da değerlendireceğiz."

"TRANSFER SEZONU BAŞLAMADAN İLAN EDECEĞİZ"

"Transfer sezonu başlamadan (10 Haziran) tüm kulüplerin takım harcama limitlerini ilan edeceğiz."

"BEIN İÇİN HUKUKİ İŞLEMLERİ BAŞLATTIK"

"beIN Sports yayın ihalesine göre son taksiti ödemedi. Hukuki işlemleri başlattık. Gelecek sezon için alacağımız rakam da sözleşmeye göre belli."

"TAKIM SAYISI 18 OLMALI"

"Avrupa'da ülkeler 20 takımlı ligden 18'e düşmeye çalışıyor. Takvimler çok sıkışıyor. Biz 4 takım düşürmeye karar verdik. Kulüplerin talebi oldu, değerlendireceğiz."

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