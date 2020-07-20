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Spor

Nihat Özdemir'in ''seyircili maç'' müjdesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir gelecek sezon maçları tam kapasitede olmasa bile düşük kapasitede seyircili olarak oynatmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

DHA20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 17:24
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gelecek sezon maçların seyircili oynanması için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Seyircili futbol daha güzel" dedi.

TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Hatayspor'un kupa törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un şampiyonluğunu değerlendiren Özdemir, "Hatayspor'un başarısı takdire şayan. Herkesin bildiği üzere bu yıl TFF 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Sezon boyunca çok çalıştılar, lider oldular, liderliklerini korudular ve mutlu sona ulaştılar. 53 yıl dile kolay. Beklediler, mücadele ettiler ve Süper Lig'e terfi ettiler. Süper Lig önemli bir hedef. Çalıştılar ve 53 yıl sonra bu başarıyı gösterdiler. Ben Hatayspor'u canıgönülden kutluyorum. Mali yapılarının disiplinine çok dikkat etmeleri lazım. Altyapıya çok önem vermeleri lazım. Yeni statlarında taraftarlarının da Hatayspor'a canıgönülden destek olması lazım. Pandemi sürecinin bitmesi ile stadyumu doldurup takımlarına centilmence destek vermesi lazım" dedi.

'SEYİRCİLİ OYNATMAK İSTİYORUZ'

Gelecek sezon maçların seyircili oynanması için gerekli adımların atıldığını vurgulayan Özdemir, "Hedefimiz tam kapasitede olmasa bile düşük kapasitede seyircili oynatmaktır. 30 olur, 40 olur; bu önemli değil. Seyircili futbol daha güzel. Futbola en güzel katıyı yapan seyircidir, taraftardır. Öyle oynatmak istiyoruz. İnşallah oynatacağız" diye konuştu.

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