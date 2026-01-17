Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü oldu

Afrika Uluslar Kupası üçüncülük maçında Nijerya ile Mısır karşı karşıya geldi.

Fas'ta oynanan turnuvanın üçüncülük maçının 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmadı.

90 dakikadaki beraberlik sonrası penaltı atışlarına geçildi.

Nijerya, penaltılarda Mısır'a 4-2 üstünlük sağladı ve turnuvada 3. oldu.

Nijerya'da Trabzonsporlu Paul Onuachu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 46. dakikada oyundan çıktı. Onuachu yerine bu dakikada oyuna dahil olan isim Atalanta forması giyen Ademola Lookman oldu. Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, üçüncülük maçında süre almadı. Nijerya'da Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Nijerya, turnuva tarihinde 7. kez üçüncü oldu. Mısır, turnuvayı 4. tamamladı.