İSTANBUL 24°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2024 Cumartesi / 21 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nijerya basını duyurdu! Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha
Spor

Nijerya basını duyurdu! Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin orta sahası Wilfred Ndidi için harekete geçti.

30 Mart 2024 Cumartesi 21:02 - Güncelleme:
Nijerya basını duyurdu! Galatasaray'a Premier Lig'den orta saha
ABONE OL

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Nijerya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Leicester'dan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak istiyor.

SOMUT ADIM ATILACAK

Sarı kırmızılı takımın, sözleşmesi sona erecek Nijeryalı orta saha için yazın somut hamle yapmayı düşündüğü belirtildi.

TAKIMDAN AYRILACAK

Haberde İngiliz ekibinin oyuncuyu yeni sözleşme konusunda ikna edemediği ve sezon sonunda kesin olarak Leicester'dan ayrılacağı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Ndidi'yi ikna etmek için elini çabuk tutacağı da yazıldı. Öte yandan sarı kırmızılı takımın, başarılı orta sahayı Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna etmeye çalışacağı da aktarıldı.

27 yaşındaki ön libero, Leicester ile bu sezon 28 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.