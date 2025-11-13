İSTANBUL 17°C / 7°C
13 Kasım 2025 Perşembe
  Nijerya finalde! Victor Osimhen'den 2 gol birden
Spor

Nijerya finalde! Victor Osimhen'den 2 gol birden

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off'larında Nijerya ile Gabon karşılaştı. Zorlu karşılaşmada Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 2 gol kaydetti ve takımını uzatmalarda finale taşıdı.

13 Kasım 2025 Perşembe 22:28
Nijerya finalde! Victor Osimhen'den 2 gol birden
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off'larında Nijerya, Gabon'u normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatma devrelerinde 4-1 yenerek finale yükseldi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Hassan Stadı'nda oynanan Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya ile Gabon karşılaştı.

Akor Adams'ın 78 ve Mario Lemina'nın 89. dakikada attığı karşılıklı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma devrelerinde rakip fileleri üst üste havalandıran Nijerya, Chidera Ejuke'nin 97, Victor Osimhen'in 102 ve 110. dakikalarda attığı gollerle maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Nijerya, Afrika elemelerinde play-off finaline kaldı. Nijerya'nın rakibi, Kamerun-Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaşmasının galibi olacak. Play-off final maçı, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

Nijerya'da Galatasaraylı Osimhen'in yanı sıra takım kaptanlığı yapan Beşiktaşlı Wilfred Ndidi de forma giydi. Gabon'da ise Galatasaray'dan Lemina, Sivasspor'dan Aaron Appindangoye ve Amed Sportif Faaliyetler'den Andre Poko görev yaptı.

