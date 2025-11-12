İSTANBUL 17°C / 11°C
  • Nijerya Milli Takımı'nda kriz! Victor Osimhen ve arkadaşları antrenmana çıkmadı
Spor

Nijerya Milli Takımı'nda kriz! Victor Osimhen ve arkadaşları antrenmana çıkmadı

Nijerya Milli Takımı'nda 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi büyük bir kriz yaşanıyor. uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas'taki son idmana çıkmadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı'nda kriz! Victor Osimhen ve arkadaşları antrenmana çıkmadı
2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya'da büyük bir kriz meydana geldi.

Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular ve teknik heyet, uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas'taki son idmana çıkmadı. Nijerya'nın Dünya Kupası kaderini belirleyecek play-off maçları öncesi bu gelişme takımı olumsuz yönde etkiledi.

Nijerya Futbol Federasyonu, oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Spor Bakanlığı'nın devreye girdiği iddia edildi.

OSIMHEN, LOOKMAN, IWOBI DESTEK VERDİ

Öte yandan Nijerya basınından bazı muhabirler, Victor Osimhen, Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Ademola Lookman gibi önemli isimlerin boykota katıldığını belirtti.

İki yıldır Nijeryalı oyunculara prim ödemelerinin yapılmadığı ortaya çıkarken, bazı isimlerin 2019'dan beri alacaklarının olduğu öğrenildi.

Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin konuyu çözmek için acil olarak görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

