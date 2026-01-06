İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Nijerya Milli Takımı'nda sinirler gerildi! Victor Osimhen, Lookman'ın üzerine yürüdü

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Nijerya, Mozambik'i 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol kaydeden Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında sinirler gerildi. Osimhen, müsait olduğu bir pozisyonda Lookman'ın bir fırsatı değerlendirememesi üzerine sinirlerine hakim olamadı ve takım arkadaşının üstüne yürüdü. Yaşanan gerginlik maçın önüne geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 10:17 - Güncelleme:
Nijerya Milli Takımı'nda sinirler gerildi! Victor Osimhen, Lookman'ın üzerine yürüdü
ABONE OL

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mozambik'i 4 golle geçti. Karşılaşmada Victor Osimhen 2 gol atarken, Ademola Lookman bir golün asistini yapmış diğerinin ise hazırlayıcısı olmuştu. Karşılaşmada toplam 2 gol-1 asistle oynayan Lookman, 63. dakikada Osimhen'in hışmına uğradı.

Osimhen'in müsait olduğu bir pozisyonda Lookman'ın bir fırsatı değerlendirememesi olayların fitilini yaktı. Oldukça sinirlenen Osimhen öfkeyle Lookman'ın üzerine yürüdü.

Punch Sports Extra'nın haberine göre Osimhen, Lookman'a "Bunu bir daha deneme" diyerek bağırdı ve daha sonra oyundan çıkmak istedi. Osimhen kendisini sakinleştirmeye çalışan takım kaptan Wilfred Ndidi'ye de tepki gösterdi.

Osimhen'in bu talebi kabul gördü ve oyundan alındı. Yerini Moses Simon'a bırakan yıldız golcünün kenara gelirken taraftarlar tarafından yuhalandığı ve tepki gördüğü belirtildi.

Maçın ardından Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle yaşananlarla ilgili olarak, "Ne olacağını size anlatmama gerek yok, bunu kendime saklayacağım. Takım içinde yaşanan her şey takım içinde kalacak. Bu yüzden sonra görüşür ve konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Afrika Uluslar Kupası'nda şu ana kadar Victor Osimhen'in 3 gol ve 1 asisti bulunuyor. Lookman'ın ise 3 gol-4 asisti var.

