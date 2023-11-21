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Spor

Nijerya, parası olmadığı için teknik direktörünü kovamıyor!

Nijerya Futbol Federasyonu, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Federasyon üyesi Nse Essien, tazminat ödeyecek paraları olmadığı için teknik direktörü kovamadıklarını söyledi.

21 Kasım 2023 Salı 00:10 - Güncelleme:
Nijerya, parası olmadığı için teknik direktörünü kovamıyor!
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Nijerya Futbol Federasyonu'ndan teknik direktör Jose Peseiro için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Federasyon üyesi Nse Essien, tazminat ödeyecek paraları olmadığı için teknik direktörü kovamadıklarını açıkladı.

Nijerya Futbol Federasyonu Üyesi Nse Essien yaptığı açıklamada, "Herkes teknik direktör Jose Peseiro'nun görevden alınması için baskı yapıyor. İki maçta sadece iki puan alabildik. Üzüntü verici ve çok tehlikeli bir durumdayız. Ancak federasyonun tazminat ödeyecek parası olmadığı için Peseiro'yu görevden alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı, Süper Kartallar'ın ilk iki eleme maçında Lesotho ve Zimbabve karşısında aldığı iki beraberliğin ardından ciddi şekilde tehlikeye girmiş durumda.

Portekizli teknik direktör Peseiro, alınan kötü sonuçların ardından eleştirilirken, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanamayan Nijerya, bir sonraki eleme maçında Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.

Mayıs 2022'de takımın başına geçen Jose Peseiro, 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

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