Nijerya'da Osimhen–Lookman gerilimi! Eric Chelle'den açıklama

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, takımının iki önemli ismi Victor Osimhen ve Ademola Lookman ile ilgili konuştu.

Nijerya forması giyen Victor Osimhen ve Ademola Lookman, Afrika Uluslar Kupası son 16 turundaki Mozambik maçında saha içerisinde tartışma yaşamış ve daha sonra olay tatlıya bağlanmıştı.

TARTIŞMA İÇİN AÇIKLAMA

Chelle, iki yıldızın yaşadığı tartışmayla ilgili konuştu. 48 yaşındaki teknik adam, "Lookman ile Osimhen, sahada bir tartışma yaşadı. Sinirler gerildi ve küçük bir çatışma yaşandı ama bunlar, soyunma odası hayatının bir parçası. Maçın sonunda Victor hala gergindi; sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleştikten sonra tanıdığımız Victor'a geri döndü. Cezayir maçında oynayacağına hiç şüphemiz yoktu." dedi.

"BEN MÜDAHALE ETMEDİM"

Sözlerine devam eden Chelle, "Soyunma odasında olanlar orada kalır. Benim müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüklerinde kendi aralarında konuştular ve her şey bitti." diye konuştu.

İKİ YILDIZINA ÖVGÜ

İki yıldızıyla ilgili konuşan 48 yaşındaki teknik adam, Osimhen ile ilgili, "Osimhen bir makine. Antrenmanlarda bile gol atmazsa çıldırır. Her şeyi kazanmak istiyor." sözlerini sarf etti.

Chelle, Atalanta'tan Atletico Madrid'e giden Ademola Lookman ile ilgili, "O da aynı ama daha sakin. Birçok forvet gördüm ama onun iki ayağıyla şut atma şekli... Çok yüksek ve başarılı." dedi.