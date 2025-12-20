Nijerya'da tüm gözler Osimhen'de! ''Umutlar Galatasaray'ın yıldızına bağlı''

Afrika Uluslar Kupası heyecanı yarın TSİ 22.00'de ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Nijerya Milli Takımı ise ilk maçına 23 Aralık'ta Tanzanya karşısında çıkacak.

Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi gibi yıldızları kadrosunda barındıran Süper Kartallar'da beklenti büyük.

"UMUTLARI OSIMHEN'E G.SARAY YILDIZINA BAĞLI"

2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Nijerya'da tüm umutlar Afrika Uluslar Kupası'na çevrilmiş durumda. Bu süreçte ülkedeki en büyük baskı ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in omuzlarında. Nijerya basınında yer alan "Osimhen baskı altında: Süper Kartallar'ın umutları Galatasaray yıldızına bağlı" başlıklı analizde, yıldız golcünün turnuvadaki kritik rolüne dikkat çekildi.

Yazıda, 2025 Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken Osimhen'in yalnızca bir golcü değil, Nijerya'nın umutlarını ve beklentilerini temsil eden bir figür haline geldiği vurgulandı. Nijerya'nın Fas'ta şampiyonluğa ulaşma ihtimalinin, büyük ölçüde Osimhen'in form durumu, fiziksel seviyesi ve büyük maçlardaki performansına bağlı olduğu ifade edildi.

Milli formayla attığı 31 golle Rashidi Yekini'nin 37 gollük rekorunun ardından ülke tarihinin en golcü ikinci futbolcusu olan Osimhen, maç başına neredeyse bir gol ortalamasıyla oynuyor. Bu istatistikler, onu Afrika'nın en güvenilir forvetlerinden biri haline getirirken, Nijerya'nın birincil hücum silahı olduğunu da ortaya koyuyor.

SAHADAKİ VARLIĞI YETİYOR

Ancak Osimhen'in etkisi sadece rakamlardan ibaret değil. Sahadaki varlığı, takımın oyun psikolojisini doğrudan değiştiriyor. Rakip savunmalar ona göre pozisyon alırken, orta saha daha hızlı ve dikine oynamaya başlıyor. Agresif presi, hava toplarındaki üstünlüğü ve savunma arkasına yaptığı koşular, Nijerya hücumuna net bir odak noktası kazandırıyor.

Buna karşın, yıldız golcüye olan bu yüksek bağımlılık bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Eski milli futbolcular, alternatif hücum planlarının devreye girememesi halinde Nijerya'nın kolay okunabilir bir takım haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Rakiplerin, Osimhen'i izole etmeye yönelik özel önlemler almasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.

Afrika Uluslar Kupası öncesinde Victor Osimhen, büyüklükle gelen ağır bir sorumluluğu taşıyor. Atacağı goller bir ulusu ayağa kaldırabilir; ancak Nijerya'nın gerçek başarısı, takımın yıldız golcüsünü ne kadar doğru destekleyebileceğine bağlı olacak. Süper Kartallar, Osimhen etrafında doğru dengeyi kurabilirse, kupayı yeniden müzesine götürme hayalini gerçeğe dönüştürebilir.