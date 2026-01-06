İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Nijerya'dan Osimhen–Lookman gerginliği için açıklama

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik'i 4-0 yenen Nijerya'da, Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışma gündem oldu.

6 Ocak 2026 Salı 18:05
Nijerya'dan Osimhen–Lookman gerginliği için açıklama


Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik karşısında alınan 4-0'lık galibiyet sırasında Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan tartışmayı büyütmedi.

"SAHADA OLAN SAHADA KALIR"

Maç sonrası konuşan Chelle, olayın soyunma odasına yansıyıp yansımayacağı sorusuna temkinli yaklaştı. Fransız-Malili teknik adam, "Bu bir yönetim meselesi. Sahada olan sahada kalır, medya ile paylaşmam. Takım içindeki her şey takım içinde kalır" ifadelerini kullandı.

Çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri hakkında da değerlendirmede bulunan Chelle, Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında tercih yapmadı. Deneyimli çalıştırıcı, "İki takım da çok güçlü. Hangisi gelirse gelsin, büyük bir mücadele olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Mozambik karşısında Osimhen'in iki gol attığı, Lookman'ın ise bir gol ve iki asistle öne çıktığı maçta, skor 3-0'ken yaşanan sözlü atışma dikkat çekmişti. Osimhen'in, pas alamadığı gerekçesiyle Lookman'a tepki gösterdiği anlar kameralara yansımıştı.

  • Afrika Uluslar Kupası
  • Nijerya
  • Victor Osimhen

