Nijmegen resmen duyurdu! Ali Akman'dan kötü haber

Genç yıldız adayı Ali Akman Hollanda'da NEC Nijmegen'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Sakatlığı bulunan yıldız oyuncu PSV karşısında kadroda yer almadı. Ali Akman'ın darbeye bağlı sakatlığının bulunduğu belirtildi.
Hollanda basını Ali Akman'ın iyileşmek için Türk yemekleri yaptırdığını belirtti. PSV maçı öncesi konuşan Antrenör Rogier Meijer, Ali Akman için, "Onunla konuştum ama henüz kendini iyi hissetmiyor. Biraz Türk yemeği getirdik, sonra umarım daha iyi olur." demişti.
Hollanda'da NEC Nijmegen'e sezon başında kiralık olarak gelen Ali Akman bu sezon ligde 14 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Elayis Tavşan ile takımın en golcü ismi oldu.
Bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman için Arsenal'in 20 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti. Ancak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un Ali Akman'ı satmaya yanaşmadığı öğrenilmişti. Genç yıldız adayının gelişiminin tamamlanması gerektiğini düşünen kulüp Ali Akman'a uzun dönemli proje gözüyle bakıyor.
Star.com.tr