Nijmegen resmen duyurdu! Ali Akman'dan kötü haber

Star.com.tr 14 Aralık 2021 Salı 08:07 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 08:08

Genç yıldız adayı Ali Akman Hollanda'da NEC Nijmegen'de gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Sakatlığı bulunan yıldız oyuncu PSV karşısında kadroda yer almadı. Ali Akman'ın darbeye bağlı sakatlığının bulunduğu belirtildi.

"ALİ AKMAN İYİLEŞMEK İÇİN TÜRK YEMEĞİ ALIYOR"

Hollanda basını Ali Akman'ın iyileşmek için Türk yemekleri yaptırdığını belirtti. PSV maçı öncesi konuşan Antrenör Rogier Meijer, Ali Akman için, "Onunla konuştum ama henüz kendini iyi hissetmiyor. Biraz Türk yemeği getirdik, sonra umarım daha iyi olur." demişti.

ALİ AKMAN TAKIMIN EN GOLCÜ İSMİ OLDU

Hollanda'da NEC Nijmegen'e sezon başında kiralık olarak gelen Ali Akman bu sezon ligde 14 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Elayis Tavşan ile takımın en golcü ismi oldu.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Ali Akman için Arsenal'in 20 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı belirtilmişti. Ancak Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un Ali Akman'ı satmaya yanaşmadığı öğrenilmişti. Genç yıldız adayının gelişiminin tamamlanması gerektiğini düşünen kulüp Ali Akman'a uzun dönemli proje gözüyle bakıyor.