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Spor

Nika Ninua Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş'a transfer olması beklenen Nika Ninua, takımı Dinamo Tiflis'in üst üste üçüncü maçında da 18 kişilik kadroya alınmadı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:33 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:33
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Beşiktaş’ın el sıkıştığı Gürcü futbolcu Nika Ninua, siyah-beyazlı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Haftalar öncesinde başlayan görüşmelerin ardından Kartal’ın oyuncu ve kulübüyle anlaştığı belirtilirken, transfer taraflar arasında atılacak resmi imzalara kaldı.

TRANSFERE BİTTİ GÖZÜYLE BAKILIYOR

Gürcistan cephesinde bu transfere bitti gözüyle bakılıyor. 21 yaşındaki futbolcunun artık sahaya çıkmıyor olması bunun en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Kaptanı olduğu Dinamo Tiflis’te kadro dışı bırakılan Ninua, üst üste üçüncü maçta forma giymeyecek.

Milliyet

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