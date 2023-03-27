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Spor

Nike, Verstappen'e karşı açtığı davayı kazandı!

Verstappen'in yeni markası 'Max 1' Nike'in 'Air Max' markasına benzediği için Nike tarafından ünlü pilota dava açıldı ve Nike bu davayı kazandı.

27 Mart 2023 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Nike, Verstappen'e karşı açtığı davayı kazandı!
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Ticari marka ajansı olan Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi, "Her iki işaret de farklı bir yerde olsa da MAX kelimesini içeriyor. Başvurulan ticari markalarda, AIR ve MAX öğeleri genel izlenimde eşit ağırlığa sahiptir. İtiraz edilen vurgu MAX kelimesi üzerindedir. 1 sayısı, MAX özelliği olarak kabul edilecektir." açıklamasını yaptı.

Ayrıca benzerliğe vurgu yapan mülkiyet ofisi "Söz konusu mallar (Nike ve Max) kısmen aynı ve kısmen benzerdir. Görsel ve işitsel olarak, işaretler arasında belirli bir derecede benzerlik vardır. Bunlara ve yukarıda belirtilen diğer faktörlere dayanarak ve bunların karşılıklı benzerliği göz önüne alındığında, Ofis, halkın başvurulan ticari markaların kapsadığı mallar ile itiraz edilen işarete ait olduğuna inanabileceği anlamında bir karıştırma olasılığının olduğu kanaatindedir. aynı teşebbüsten veya duruma göre ekonomik olarak bağlantılı şirketlerden. Giyim sektöründe aynı markanın farklı şekillerde yapılandırılması yaygın bir uygulama olduğu için ilgili kamuoyu, itiraz edilen markanın rakibin (Nike) bir alt markası olduğunu da düşünebilir." açıklamasını yaptı.

1045 EURO FATURA ÇIKARILDI

Rapora göre, Verstappen, Nike'a 1.045 € tutarında bir ödeme yapacak.

Belçikalı Formula 1 pilotu önümüzdeki hafta sonu yapılacak F1 Avustralya Grand Prix'te pistlere geri dönecek.

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