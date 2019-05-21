Niki Lauda kimdir? Niki Lauda James Hunt’a şampiyonluğu neden kaptırdı?

Dünyanın en efsane formula 1 pilotlarından Niki Lauda’nın hayatının kaybetmesi sonrası biyografisi Formula severler tarafından araştırılmaya başlandı. 70 yaşında hayata vedan eden usta isim Niki Lauda, motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alıp Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı. 1976 sezonunda birkaç yarış kaçırdıysa da liderliğini sürdürmesine rağmen şampiyonluğu son yarıştan çekilerek McLaren pilotu James Hunt’a kaptırmıştır. Peki, Niki Lauda James Hunt’a şampiyonluğu neden kaptırdı? Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılarak azmiyle sporseverlere örnek olmuştu. Aynı sezon Büyük Britanyalı pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet, 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikayesi, "Zafere Hücum" (Rush) adlı filmde anlatılmıştı. İşte Niki Lauda biyografisiyle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

NİKİ LAUDA KİMDİR?

Avusturya’nın Viyana kentinde 1949 yılında doğan Andreas Nikolaus Lauda ya da bilinen adıyla Niki Lauda, kariyerine teknik ekip üyesi olarak başladı. Varlıklı olan ailesinin bütün karşı çıkmalarına rağmen 1971 yılında March takımına pilot olarak girdi. Hem F1 hem de F2’de yarıştı. BRM'deki takım arkadaşı Clay Regazzoni 1974'te Ferrari'ye transfer olunca, Enzo Ferrari Clay'e Lauda'nın nasıl olduğunu sordu. Bu da Lauda'nın hayatındaki büyük değişimin başlangıcı oldu. Regazzoni, Lauda'yı öven ve destekleyen biçimde konuşunca Ferrari, Lauda'yı transfer etmeye karar verdi. Bunun üzerine Lauda, Ferrari takımının pilotu oldu.

Almanya Nurburgring pistinde 1976 sezonunda geçirdiği kazada arabasının yanması sonucu Niki Lauda’nın yüzünün büyük bir kısmı ciddi yaralar aldı.

NİKİ LAUDA JAMES HAUN’A ŞAMPİYONLUĞU NEDEN KAPTIRDI?

Motor sporlarının en tanınmış isimleri arasında yer alan Lauda, Ferrari ile 1975 ve 1977'de, McLaren ile 1984'te Formula 1 şampiyonluğu yaşadı.

Lauda, şampiyonluk mücadelesi verdiği 1976 sezonunda Almanya Grand Prix'inde geçirdiği kazada ağır yanık yaraları almasına rağmen 40 gün içinde yeniden yarışlara katılarak azmiyle sporseverlere örnek olmuştu. Aynı sezon Büyük Britanyalı pilot James Hunt ile girdiği kıyasıya rekabet, 2013'te sinemaya da uyarlanmış ve ikilinin hikayesi, "Zafere Hücum" (Rush) adlı filmde anlatılmıştı.

Formula 1 kariyerinin ardından havayolu taşımacılığı alanında yatırımlar yapan Lauda'nın kendi adını taşıyan bir havayolu şirketi de bulunuyor. Formula 1 takımlarından Mercedes'in de fahri yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Lauda'nın, aynı takımda son 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'u Mercedes'e kazandıran isimler arasında yer aldığı biliniyor.

NİKİ LAUDA FERRARI’DEN SONRA NE YAPTI?

1978'de Brabham'a katıldıktan sonra iki başarısız sezon geçirdi. 1979 Kanada GP'sinde Brabham'ın sahibi Bernie Ecclestone'a hemen emekli olmak istediğini belirtti ve girişimcilik yapmak üzere F1'den ayrıldı.

Fakat 1982'de F1'e geri döndü. McLaren ile yapılan başarılı bir testten sonra 1984'te Dünya Şampiyonu oldu.

1985'te Formula 1 kariyerini noktaladıktan sonra, kendi hava yolu şirketi olan Lauda Air'e geri döndü. Daha sonra 1999'da şirket Austrian Airlines'a satıldı.

Lauda 2001-2002 yıllarında Jaguar Formula 1 takımını idare etmiştir. 2003'ün sonlarında yeni bir hava yolu şirketi kurmuştur:

Niki ayrıca dört tane kitap kaleme almıştır.

Son dönemlerde F1 Racing yarış dergisinde makaleler ve yorumlar yapmıştır. Efsanevi pilot Michael Schumacher'in dönüşüyle ilgili onu en iyi kendisinin anlayacağını söyleyen Lauda, bırakıp tekrar geri dönmenin zor bir iş olduğunu vurgulamış ve Schumacher'i daha üst sıralarda görmeyi dilemiştir.