İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,073
  • EURO
    6,7676
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Niko Kovac'tan F.Bahçelileri heyecanlandıran açıklama
Spor

Niko Kovac'tan F.Bahçelileri heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Niko Kovac, teknik adamlığa hazır olduğunun mesajını verdi.

05 Mart 2020 Perşembe 09:30 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 09:31

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Niko Kovac, Alman basınına geleceği ile ilgili konuştu ve "Bu yaz çalışmaya hazırım" mesajını verdi.

Bayern Münih'ten sonra kafasını dinlediğini kaydeden Hırvat hoca, "Her şeyin tekrar sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırladıktan sonra, yaz aylarında tekrar bir şeyler yapacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Kendini ait hissedeceği bir kulübe gitmek istediğini söyleyen Kovac, "Bayern Münih'ten daha büyüğü yok, bu yüzden çok umursamıyorum büyüklüğü. Eğer kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa, oraya giderim." ifadelerini kullandı.

Milli Takıma gitmeyi düşünmediğini kaydeden Kovac, "Milli Takım'dan teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz ancak günlük çalışma temposunun olduğu işler benim için daha uygun gözüküyor" dedi.

(Sporx)

TSK, İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?

Bakan Soylu'dan o iddialara yanıt: Deli saçması, böyle bir şey nasıl saklanabilir?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.