  Nikola Jokic: Denver'den ayrılmayı hayal bile edemem
Spor

Nikola Jokic: Denver'den ayrılmayı hayal bile edemem

Denver Nuggets'ın yıldız ismi Nikola Jokic, kariyerinin geri kalanını başka bir takımda sürdürme ihtimalini aklından bile geçirmediğini söyledi.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 17:32 - Güncelleme:
Nikola Jokic: Denver'den ayrılmayı hayal bile edemem
Denver Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic, kariyerinin geri kalanını başka bir takımda geçirme ihtimali hakkında oldukça net konuştu.

Sırp süperstar, Denver Nuggets dışında bir NBA takımında forma giymeyi hayal bile edemediğini söyledi.

Jokic, Sırbistan'da yayınlanan X's and O's Chat adlı basketbol podcast'ine konuk olurken kariyeri, hayatı ve geleceği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Programda kendisine yöneltilen "Gelecekte Nuggets dışında başka bir NBA takımında oynayabilir misin?" sorusuna yıldız oyuncu oldukça duygusal bir cevap verdi.

"Bunu hayal etmek bile istemem. Bundan sonra bir daha şampiyonluk kazanamasak bile, burada kazandığımız o doğal ve organik şampiyonluk benim için her şeyden daha değerli."

2023 yılında Denver ile NBA şampiyonluğu yaşayan Jokic, Colorado'daki yaşamının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

"Burada gerçekten huzuru buldum. İki çocuğum burada doğdu. Her şeyim burada. Huzur, ev... Hayatımı burada kurdum. Buradaki hayatımı seviyorum. Ayrılma ihtiyacı ya da isteği hissetmiyorum. Bu kulüpte takım olarak birlikte bir şeyler inşa ettik."

Üç kez NBA MVP ödülünü kazanan Jokic ayrıca Avrupa basketboluna büyük saygı duyduğunu belirtse de kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da profesyonel olarak oynamayı da düşünmediğini ifade etti.

