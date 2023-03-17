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  • Nikola Jokic'in double double yaptığı maçta Denver, Detroit'i 119-100 mağlup etti
Spor

Nikola Jokic'in double double yaptığı maçta Denver, Detroit'i 119-100 mağlup etti

NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 119-100 mağlup etti. Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, 30 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

AA17 Mart 2023 Cuma 11:01 - Güncelleme:
Nikola Jokic'in double double yaptığı maçta Denver, Detroit'i 119-100 mağlup etti
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NBA'de Denver Nuggets, deplasmanda Detroit Pistons'ı 119-100'lük skorla yenerek 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü. Denver'da Nikola Jokic, 30 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

NBA'de normal sezona 5 maç ile devam edildi. Son 4 karşılaşmayı kaybeden Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, deplasmanda Doğu Konferansı sonuncusu Detroit Pistons'ı 119-100 mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu. Denver'da 30 sayı, 10 ribaund ve 9 asistle mücadele eden yıldız pivot Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Bu sezonki 47. galibiyetine ulaşan konuk ekipte Kentavious Caldwell-Pope 20, Jamal Murray de 19 sayı ile takımına katkı verdi. Toplamda 55. yenilgisini alan Detroit'te ise Rodney McGruder'in 20 sayı ve 8 ribaundu ile Jalen Duren'in 15 sayı ve 13 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

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