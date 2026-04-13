  • Nikola Jokic NBA tarihini yeniden yazdı
Spor

Nikola Jokic NBA tarihini yeniden yazdı

Nikola Jokic sezon boyunca sergilediği olağanüstü performansla hem ribaund hem asist sıralamasında zirvede yer alarak ligin 78 yıllık tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 12:40
Nikola Jokic NBA tarihini yeniden yazdı
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, 2025-26 sezonunda maç başına 12.9 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarıyla NBA tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, aynı sezonda hem ribaund hem de asist kategorilerinde ligin lideri olan ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ın pazar günü San Antonio Spurs karşısında oynadığı normal sezon final maçında forma giyerek sezonunu noktalayan Sırp süper yıldız, böylece lig tarihine geçen bir başka başarıya daha imza attı.

Sezonu 27.8 sayı, 12.9 ribaund ve 10.9 asist ortalamalarıyla triple-double seviyesinde tamamlayan Jokic, NBA tarihinde bir sezonda hem ribaund hem de asist ortalamalarında tüm oyuncuların önüne geçen ilk isim oldu.

Daha önce Russell Westbrook, Oscar Robertson ve Wilt Chamberlain gibi istatistikleri doldurma konusunda efsaneleşmiş oyuncuların dahi başaramadığı bu başarı, Jokic'in sezonunu daha da özel kıldı.

Öte yandan Jokic için bu tarihi sezon, bireysel ödüller açısından da resmiyet kazandı. Spurs karşısında 18 dakika süre alarak 23 sayı, 8 ribaund ve 1 asist üreten yıldız oyuncu, NBA'in 65 maç kuralını da yerine getirmiş oldu.

Üst üste ikinci sezonunu triple-double ortalamayla tamamlayan Jokic, yıl boyunca sergilediği tarihi performanslarla kariyerindeki 4. MVP ödülüne ulaşma yolunda en güçlü adaylardan biri konumuna geldi. Bu başarı, onun basketbol tarihinin en büyük oyuncuları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırabilir.

  • Nikola Jokic
  • rekor

