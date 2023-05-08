Nikola Jokic, Suns'ın sahibi Mat Ishbia ile yaşadığı olayı anlattı

Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic, geçtiğimiz gece Phoenix Suns'a karşı oynanan Batı yarı finalleri 4. maçı sırasında Suns'ın sahibi Mat Ishbia'yı iterek, "kasten" temas kurduğu için teknik faul aldı.

Phoenix'in Denver'i 129-124 yenerek Batı Konferansı yarı finallerini 2-2 eşitlemeyi başardığı maçın ikinci çeyreğinin bitimine 2:36 kala, Suns forveti Josh Okogie kaçan topu yakalamak için saha kenarındaki koltuklara doğru koşmuştu.

Jokic bu topu alıp hızlı bir şekilde sonraki pozisyona başlamak istemiş olsa da, Ishbia topu tutmuş ve Nuggets yıldızına vermek istememişti.

Jokic topu almaya çalışırken top ikilinin elleri arasından fırlayınca, Nuggets süperstari topu bir taraftardan istediği sırada kendisine gereğinden fazla yakın durduğunu düşündüğü Ishbia'yı ön koluyla hafifçe itmiş, Suns sahibi ise kollarını yukarı kaldırarak kendisini geri itmişti.

Hakem Tony Brothers bu pozisyonu Jokic adına "kasıtlı bir itme" olarak değerlendirip, Nuggets yıldızına teknik faul vermişti.

"ÖNCE O TEMAS KURDU"

Maçtan sonra Jokic, sonraki pozisyona başlayabilmek için topu hızlıca geri almaya çalıştığını ve Ishbia'yı uzaklaştırmaya çalıştığını söyledi:

"Brothers bana taraftara dirsek attığımı söyledi. Ama en başta benle temas kuran kişi taraftardı. Ligin bizi koruması falan gerektiğini sanıyordum fakat belki de yanılıyorum, yani bakacağız."

Bir uzaklaştırma veya para cezası bekleyip beklemediği sorulduğunda ise Jokic, bunun nedenini merak etti:

"Ama ilk başta temas kuran kişi oydu. Yani NBA beni korumayacak mı? Taraftarı mı koruyacak? Bir kişi olarak beni değil; bir oyuncu olarak bahsediyorum."

Jokic'e topu elinden almaya çalıştığı taraftarın kim olduğunu bilip bilmediği sorulduğunda ise, Nuggets yıldızının cevabı şu oldu:

"Bir Suns taraftarı. Kim olduğunu biliyorum ama o da bir taraftar, değil mi? Topu tutarak oyunun gidişatını etkileyemez."

Jokic son olarak, Salı gecesi Denver'da Nuggets'ın oldukça kritik olan 5. maçı kazanmasına yardım edebileceğini umduğunu belirterek, sözlerini noktaladı.