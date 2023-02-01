Nikola Jokic ''triple-double'' yaptı, Denver Nuggets kazandı

İki maç sonra kazanarak 35 galibiyete ulaşan Nuggets'ta Nikola Jokic, 26 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle bu sezon 16. kez "triple-double" yaptı. Jamal Murray ise 32 sayı, 5 ribaunt, 6 asist üretti.

Üst üste 9 olmak üzere 26. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta CJ McCollum ve Herbert Jones 21'er sayı attı.

SONUÇLAR

NBA'e 5 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-100

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 123-129 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 103-108

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 124-115

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 122-113