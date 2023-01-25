Nikola Jokic triple-double yaptı, Denver Nuggets son saniyelerde kazandı

NBA'de Denver Nuggets, son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 99-98 yendi. Denver'da 25 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. Denver'da ayrıca Jamal Murray 25 sayıyla, Bruce Brown ve Aaron Gordon da 11'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

New Orleans'da CJ McCollum'un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado'nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti.