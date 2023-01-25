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  • Nikola Jokic triple-double yaptı, Denver Nuggets son saniyelerde kazandı
Spor

Nikola Jokic triple-double yaptı, Denver Nuggets son saniyelerde kazandı

Nikola Jokic'in triple-double yaptığı maçta, yıldız basketbolcunun takımı Denver Nuggets, New Orleans Pelicans'ı 99-98 mağlup etti.

25 Ocak 2023 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Nikola Jokic triple-double yaptı, Denver Nuggets son saniyelerde kazandı
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NBA'de Denver Nuggets, son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 99-98 yendi. Denver'da 25 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. Denver'da ayrıca Jamal Murray 25 sayıyla, Bruce Brown ve Aaron Gordon da 11'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

New Orleans'da CJ McCollum'un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado'nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti.

  • Nikola Jokic
  • Denver Nuggets
  • New Orleans Pelicans

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