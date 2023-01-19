Nikola Jokic 'triple-double'a doymuyor!

Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u 122-118 yenerek üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada 31 sayı, 11 ribaund ve 13 asistle maçın en skorer oyuncusu olan Nikola Jokic, bu sezonki 14. triple-double performansına imza attı.

Denver'da, Jamal Murray 28 sayı, Bruce Brown 16 sayı ile galibiyete katkıda bulundular.

Minnesota'da ise Jaden Mcdaniels'in 18 sayısı ve Naz Ried'in 17 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

Bu sonuçla Denver galibiyet sayısını 32'ye çıkarırken, Minnesota 24. mağlubiyetini aldı.