Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA'de bu sezon 12. triple-double performansını sergileyerek takımını Houston Rockets'a karşı uzatmada 128-125 galibiyete taşıdı.

Jokic karşılaşmayı 39 sayı, 15 ribaund ve 10 asistle tamamlarken, Jamal Murray ise etkileyici bir performans ortaya koydu. Murray, 35 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı ve uzatma bölümünde takımının bulduğu 11 sayının altısına imza attı. Yıldız guard, serbest atış çizgisinden 15 denemede 14 isabet bularak dikkat çekti.

Bu sonuçla Nuggets, üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Aynı zamanda Denver ekibi, 8 Kasım'dan bu yana evinde kazandığı ilk maçını oynamış oldu.

Houston cephesinde ise Alperen Şengün, takımının en skorer ismi olarak öne çıktı. Milli yıldız, 33 sayı, 10 asist ve 10 ribaund ile sezonun ilk triple-double'ını kaydetti. Kevin Durant ise Rockets adına 25 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 5 blok ile mücadele etti. Houston, bu yenilgiyle birlikte üst üste üçüncü deplasman maçını kaybetti.

Denver Nuggets, karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Aaron Gordon (hamstring) ve Christian Braun (bilek) sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, ilk beş başlayan guard Peyton Watson da ilk çeyreğin bitimine 6 dakika kala, sağ gövdesine aldığı darbe (right trunk contusion) nedeniyle oyunu terk etti. Nuggets, maçın büyük bölümünü bu eksiklere rağmen oynamak zorunda kaldı.

Gecenin diğer maç sonuçları:

Detroit Pistons 112–105 Boston Celtics

Toronto Raptors 106–96 Miami Heat

Dallas Mavericks 133–140 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 121–103 Los Angeles Clippers