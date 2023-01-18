Nikola Jokic, Wilt Chamberlain'den sonra bir ilki başardı

Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'ı 122-113 yendi ve liderliğini sürdürdü. Denver'da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performans sergileyen Nikola Jokic, bu sezonun 13. triple- double performansına imza attı. Sırp yıldız ayrıca, Wilt Chamberlain'den sonra NBA tarihinde en az yüzde 90 şut oranıyla 30 sayı ve üstü triple-double yapan tek oyuncu oldu. Portland'da ise, Damian Lillard'ın 44 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.



Denver'da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performans sergileyen Nikola Jokic, bu sezonun 13. triple- double performansına imza attı. Sırp yıldız ayrıca, Wilt Chamberlain'den sonra NBA tarihinde en az yüzde 90 şut oranıyla 30 sayı ve üstü triple-double yapan tek oyuncu oldu.

Portland'da ise, Damian Lillard'ın 44 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.