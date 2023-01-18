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Spor

Nikola Jokic, Wilt Chamberlain'den sonra bir ilki başardı

NBA'de Batı Konferansı lideri Denver Nuggets sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 122-113 mağlup etti. Denver'da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performansıyla sezonun 13. triple-double'ını yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi.

18 Ocak 2023 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
Nikola Jokic, Wilt Chamberlain'den sonra bir ilki başardı
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Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında Denver Nuggets, Portland Trail Blazers'ı 122-113 yendi ve liderliğini sürdürdü. Denver'da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performans sergileyen Nikola Jokic, bu sezonun 13. triple- double performansına imza attı. Sırp yıldız ayrıca, Wilt Chamberlain'den sonra NBA tarihinde en az yüzde 90 şut oranıyla 30 sayı ve üstü triple-double yapan tek oyuncu oldu. Portland'da ise, Damian Lillard'ın 44 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

Denver'da 36 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performans sergileyen Nikola Jokic, bu sezonun 13. triple- double performansına imza attı. Sırp yıldız ayrıca, Wilt Chamberlain'den sonra NBA tarihinde en az yüzde 90 şut oranıyla 30 sayı ve üstü triple-double yapan tek oyuncu oldu.

Portland'da ise, Damian Lillard'ın 44 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

  • Nikola Jokic
  • Wilt Chamberlain
  • Denver Nuggets
  • Portland Trail Blazers

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