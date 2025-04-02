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Spor

Nikola Jokic'in 61 sayısı Denver'a yetmedi

NBA'de Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Denver Nuggets'ı uzatmalarda 140-139'luk skorla mağlup etti. Denver'da Nikola Jokic 61 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Nikola Jokic'in 61 sayısı Denver'a yetmedi
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NBA'de normal sezon heyecanı 7 maçla devam etti. New York Knicks, Madison Square Garden'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 105-91'lik skorla mağlup etti ve 48. galibiyetini kazandı. New York'ta OG Anunoby 27, Landry Shamet de 20 sayıyla oynadı. Ligde üst üste 9, toplamda da 53. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli oyuncu Adem Bona 31 dakika kaldığı parkede 9 sayı, 8 ribaund, 3 blok, 2 asist ve 2 top çalmayla mücadele ederken, Quentin Grimes de 26 sayıyla katkı verdi.

NİKOLA JOKİC'İN 61 SAYISI DENVER'A YETMEDİ

Minnesota Timberwolves, Ball Arena'da karşı karşıya geldiği Denver Nuggets'ı uzatma periyodunda 140-139'luk skorla yendi. Ligdeki 44. galibiyetini elde eden Minnesota'ta Anthony Edwards 24 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, Julius Randle ile Nickeil Alexander-Walker de 26'şar sayıyla oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon 29. kez mağlup olan Denver'da ise Nikola Jokic'in 61 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle yaptığı triple double performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Takımda ayrıca Aaron Gordon 30 sayı ve Christian Braun da 18 sayı attı.

STEPHEN CURRY 52 SAYI ATTI, WARRİORS DEPLASMANDA KAZANDI

Golden State Warriors, Memphis Grizzlies deplasmanında 134-125'lik skorla kazandı. Bu maçla birlikte 44. galibiyetini kazanan Warriors'ta Stephen Curry 52 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynarken, Jimmy Butler da 27 sayı, 6 ribaund ile eşlik etti. Ligdeki 32. yenilgisini alan Memphis'te ise Ja Morant 36 sayı, Jaren Jackson Jr. 22 sayı ve Desmond Bane 19 sayıyla oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Atlanta Hawks: 113 - Portland Trail Blazers: 127

New York Knicks: 105 - Philadelphia 76ers: 91

Milwaukee Bucks: 133 - Phoenix Suns: 123

Chicago Bulls: 137 - Toronto Raptors: 118

Memphis Grizzlies: 125 - Golden State Warriors: 134

San Antonio Spurs: 105 - Orlando Magic: 116

Denver Nuggets: 139 - Minnesota Timberwolves: 140

  • Nikola Jokic
  • Denver Nuggets

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