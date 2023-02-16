Nikola Jokic'in Denver Nuggets'ı, Luka Doncic'in Dallas Mavericks'ini devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'nın zirvesindeki Denver Nuggets, konferansta ilk 6'ya girerek play-off'lara doğrudan katılmayı amaçlayan Dallas Mavericks'i 118-109 mağlup etti.

Peş peşe 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 14 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Jeff Green 24 sayı, Michael Porter 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.

All-star oyuncusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Mavericks'te ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.