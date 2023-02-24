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Spor

Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers'ı 115-109 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncu Nikola Jokic'in 'triple double' yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 115-109 mağlup etti.

AA24 Şubat 2023 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers'ı 115-109 mağlup etti
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 115-109 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste 4, sezonun 42. galibiyetini aldı.

Nikola Jokic'in 24 sayı, 18 ribaunt, 13 asistle "triple-double"lık performans sergilediği Nuggets'ta Michael Porter Jr 25, Kentavious Caldwell-Pope 17 ve Jamal Murray 16 sayı üretti. Nuggets, bu sezon Jokic'in "triple-double" yaptığı 22 maçı da kazanmayı başardı.

Ev sahibi Cavaliers'ta Evan Mobley'nin 31, Donovan Mitchell ve Darius Garland'ın 22'şer sayısı sezonun 24. yenilgisini önleyemedi. Cedi Osman ise 26 dakika 40 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 109-115

Indiana Pacers-Boston Celtics: 138-142 (Uzatmada)

Orlando Magic-Detroit Pistons: 108-106

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 110-105

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 115-110

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 142-116

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 120-119 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 124-111

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 133-116

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