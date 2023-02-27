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Spor

Nikola Jokic'ten 40 sayılı ''triple-double''

Nikola Jokic'in 40 sayı, 17 ribaunt ve 10 asist ile 'triple-double' yaptığı maçta, yıldız oyuncunun takımı Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 134-124 yendi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Nikola Jokic'ten 40 sayılı ''triple-double''
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 134-124'lük skorla geçerek sezonun 42. galibiyetini elde etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 40 sayı, 17 ribaunt ve 10 asist, Michael Porter 29 sayı ve 11 ribaunt, Jamal Murray 21 sayı ve 12 asist, Bruce Brown 13 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.

Sezonun 29. yenilgisini alan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 6 ribaunt, Paul George 23 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Russell Westbrook 17 sayı, 5'er ribaunt ve top çalma ile mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 104-101

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 129-127

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-111

Chicago Bulls-Washington Wizards: 102-82

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 118-93

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 115-124

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 109-104

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 131-114

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 134-124 (uzatmada)

  • Nikola Jokic
  • Los Angeles Clippers
  • Denver Nuggets

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