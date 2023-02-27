Nikola Jokic'ten 40 sayılı ''triple-double''

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada, Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 134-124'lük skorla geçerek sezonun 42. galibiyetini elde etti.
Nuggets'ta Nikola Jokic 40 sayı, 17 ribaunt ve 10 asist, Michael Porter 29 sayı ve 11 ribaunt, Jamal Murray 21 sayı ve 12 asist, Bruce Brown 13 sayı ve 7 ribauntla takımına galibiyeti getirdi.
Sezonun 29. yenilgisini alan Clippers'ta Kawhi Leonard 33 sayı ve 6 ribaunt, Paul George 23 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Russell Westbrook 17 sayı, 5'er ribaunt ve top çalma ile mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 104-101
Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 129-127
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-111
Chicago Bulls-Washington Wizards: 102-82
Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 118-93
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 115-124
Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 109-104
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 131-114
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 134-124 (uzatmada)