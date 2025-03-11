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Spor

Nikola Jokic'ten City Thunder karşısında muhteşem performans

NBA nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Denver Nuggets, rakibi Oklahoma City Thunder'ı Nikola Jokic'in 35 sayı, 18 ribaund ve 8 asistlik performansıyla 140-127'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 10:56 - Güncelleme:
Nikola Jokic'ten City Thunder karşısında muhteşem performans
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Denver Nuggets, Nikola Jokic'in 35 sayı, 18 ribaund ve 8 asistle liderlik ettiği maçta mağlup etti.

NBA'in an itibariyle sayı kralı olmasının yanı sıra ligin normal sezon MVP'si ödülü yarışında Jokic'in en büyük rakibi olan Shai Gilgeous-Alexander, karşılaşmayı 25 sayıyla tamamladı. Yıldız oyuncu bir önceki gece 40 sayı kaydetmişti.

Jamal Murray 34 sayıyla galibiyete katkıda bulunurken, Michael Porter Jr. 17 sayı ve 6 ribaund kaydetti. Russell Westbrook ve Peyton Watson 16'şar sayıyla oynadılar. Christian Braun 14 sayı buldu.

OKC cephesinde Lu Dort, sezon rekoru 26 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Isaiah Hartenstein 20 sayı ve 7 ribaund kaydederken, Alex Caruso maçı 13 sayıyla, Jalen Williams ve Cason Wallace ise 12'şer sayıyla tamamladı.

Batı Konferansı'nda en iyi dereceyi elinde bulunduran ve ligdeki en iyi derece için Cleveland Cavaliers ile yarış halinde olan Thunder, bu yenilgiyle yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırmış oldu.

İki takım arasındaki sezon serisi, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Nuggets Çarşamba gecesi Minnesota Timberwolves'u konuk edecek ve Thunder ise Boston Celtics'i ziyaret edecek.

Gecenin diğer sonuçları:

76ers 123-132 Hawks

Jazz 108-114 Celtics

Lakers 108-111 Nets

Hornets 105-102 Heat

Wizards 104-119 Raptors

Pacers 103-121 Bulls

Magic 84-97 Rockets

Suns 118-120 Grizzlies

Mavericks 133-129 Spurs

Trail Blazers 120-130 Warriors

Knicks 133-104 Kings

  • Nikola Jokic
  • Denver Nuggets

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