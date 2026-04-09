İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5928
  • EURO
    52,0938
  • ALTIN
    6770.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nikola Jokic'ten muhteşem performans! Nuggets'tan üst üste 10. galibiyet
Spor

Nikola Jokic'ten muhteşem performans! Nuggets'tan üst üste 10. galibiyet

NBA ekibi Denver Nuggets sahasında konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 136-119 mağlup etti ve üst üste 10. galibiyetini aldı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 10:26
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Nuggets'ta Jokic, sezonun 34. triple-double'ını yaparak 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

Üst üste 10. galibiyetini alan Nuggets'ta Jamal Murray, 26 atarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

Grizzlies'ta ise Cedric Coward, 27 sayı kaydetti.

THUNDER'DAN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Batı Konsferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-110 yenerek üst üste 7 ve son 20 maçın 19'unu kazandı.

Thunder'da Chet Holmgren, 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 11 asist kaydetti.

Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

  • Memphis Grizzlies
  • Denver Nuggets

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.