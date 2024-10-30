Nikola Jokic'ten NBA tarihine geçen performans

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Brooklyn Nets'e karşı alınan galibiyette gösterdiği 29 sayı, 18 ribaund ve 16 asistlik triple-double performansıyla geceye damgasını vurdu ve NBA tarihine geçti.

NBA tarihinde Oscar Robertson'dan sonra bir maçta bu rakamlara ulaşan ikinci oyuncu olmayı başaran Jokic, Nuggets'ı Nets'e karşı uzatma periyodunda 144-139 galibiyete taşıdı.

Jamal Murray ve Aaron Gordon Nuggets adına 24'er sayı bulurken, Russell Westbrook ise benchten 22 sayı ekledi.

Nets cephesinde Dennis Schröder, 28 sayıyla takımının en skorer ismiydi. Cam Thomas 26 sayı bulurken, Cam Johnson 20 sayıyla, Nic Claxton ise 16 sayı ve 12 ribaundla maçı tamamladı.

Nuggets'ın bir sonraki maçı Minnesota'da Timberwolves'a karşı olacak. Nets ise bu gece Grizzlies maçı için Memphis'i ziyaret edecek.