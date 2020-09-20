20 Eylül 2020 Pazar 18:31 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:31

Forvet transferi adına çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Atletico Madrid forması giyen Nikola Kalinic konusunda yeni bir iddia gündeme geldi. İtalya basınından Calcio Mercato'nun haberine göre Kalinic, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı teklifi reddetti. siyah beyazlıların oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu fakat bu teklifin olumsuz karşılandığı aktarıldı.

EDİN DZEKO TRANSFERİ FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ



Roma'da Edin Dzeko'nun takımdan ayrılması gündemde olduğu için Kalinic'in de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibine dönmek istediği belirtildi. Transferin biteceği 5 Ekim'e kadar Roma'dan bir teklif gelmesini bekleyeceği aktarılan Kalinic, dönmek istediği İtalya'da daha önce de Fiorentina ve Milan formaları giymişti.