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  • Nikola Kalinic için Beşiktaş iddialarına Hırvatistan'tan cevap geldi
Spor

Nikola Kalinic için Beşiktaş iddialarına Hırvatistan'tan cevap geldi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Nikola Kalinic ile ilgili girişimler Hırvatistan basınında doğrulandı. Siyah-beyazlılar transferi bonservis ödemeden çözmek istiyor.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:39 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 18:39
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Beşiktaş'ta forvet transferi için girişimler sürerken, listenin büyük isimlerinden Nikola Kalinic ile ilgili ülkesi Hırvatistan'dan sıcak bir haber geldi.

Beşiktaş'ın transfer ilgisinin doğrulandığı haberde, "pazarlıkların içinde bulunan bir isim" ile görüşme yapıldığı belirtildi.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Sportske Novosti'ye konuşan bu yetkili, Beşiktaş'ın bonservis vermek istemediğini belirtirken, "Beşiktaş'ın ilgisi var ancak Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi de var, ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Roma'da yönetim değişikliğinin transferi engellediğini de kaydeden yetkili, "Roma satın alma opsiyonunu kullanıp Atletico'dan bonservisi alabilir ancak İtalyan ekibinde de yönetim değişti, bir belirsizlik var." dedi.

Atletico'nun 2018 yılında 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Hırvat santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.

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