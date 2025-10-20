İSTANBUL 20°C / 10°C
  Nilüfer Belediyespor, Aras Spor'u devirdi
Spor

Nilüfer Belediyespor, Aras Spor'u devirdi

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Aras Spor'u büyük bir çekişme sonunda 3-2 yendi.

20 Ekim 2025 Pazartesi 13:51
Nilüfer Belediyespor, Aras Spor'u devirdi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2'nci haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Aras Spor'u ağırladı. Maça iyi başlayamayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-13'lük skorla konuk ekibe verdi. 2'nci sette oyuna ağırlığını koyan ve toparlanan Nilüfer Belediyespor, 25-21'lik skorla maça denge getirdi. Ancak konuk ekip, 3'üncü seti de aynı skorla (25-21) kazanarak tekrar öne geçti. Nilüfer Belediyespor Eker, 4'üncü sette üstün bir oyun sergiledi ve 25-17 kazanarak setleri 2-2'ye taşıdı. Nefes kesen mücadeleye sahne olan uzatma setinde rakibine karşı üstünlük kuran ev sahibi takım, son seti de 15-13'lük skorla alarak maçı 3-2 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 2'nci haftasında 5'inci sırada yer aldı. Nilüfer Belediyespor Eker, önümüzdeki maçta Türk Hava Yolları ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

  • Nilüfer Belediyespor
  • sultanlar ligi
  • Aras Spor

