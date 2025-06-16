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Spor

Nilüfer Belediyespor Atletizm Takımı Süper Lig'e yükseldi

Nilüfer Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, Nuri Turan Kulüpler 1. Lig final yarışmalarını 2'nci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı kazandı.

IHA16 Haziran 2025 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor Atletizm Takımı Süper Lig'e yükseldi
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Nilüfer Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Nuri Turan Kulüpler 1. Lig finallerinde büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar kategorisinde 8 takım arasında 2'nci sırayı alan takım, bu sonuçla Süper Lig'e yükselme hakkını elde etti.

Yarışmalarda hem takım hem de bireysel kategorilerde dereceler alan Nilüfer Belediyespor Kulübü sporcuları, performanslarıyla dikkat çekti.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Atletizm Takımı, 4x100 metre ve 4x400 metre bayrak yarışlarında birinci oldu.

Nilüferli sporcular bireysel yarışlarda da dikkat çeken performanslar sergiledi. Sümeyra Yorulmaz, 400 metre ve 200 metre yarışlarında birinci oldu. Elif Şen üç adım atlama dalında birinci olurken, uzun atlama dalında ise ikinci sırayı aldı. Zeliha Uzunbilek çekiç dalında ve Berivan Şakır da cirit dalında Nilüfer Belediyespor Kulübü'ne birinciliği getirdi. Damla Özgül yüksek atlama dalında ikinci oldu. Meryam Tekal 3 bin metre yarışında ikinci, 5 bin metre yarışında ise üçüncü sırayı aldı. Ayşegül Nisa Özer de 400 metre engelli yarışında üçüncülüğü elde etti.

  • Nilüfer Belediyespor Atletizm Takımı
  • süper lig
  • Nuri Turan Kulüpler 1. Lig

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