Spor

Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

AA16 Kasım 2025 Pazar 20:18 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kurilo, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann)

Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Unzilenur Hacıoğlu, Öykü Saruhan)

Setler: 22-25, 23-25, 14-25

Süre: 95 dakika (32, 35, 28)

  • Vodafone Sultanlar Ligi
  • Nilüfer Belediyespor
  • Beşiktaş

