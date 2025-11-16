Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı deplasmanda yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Beşiktaş: Buket Gülübay, Leyva, Meliushkyna, Szczurowska, İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Nur Domaç, Kurilo, Cansu Aydınoğulları, Kullerkann)
Nilüfer Belediyespor Eker: Buse Ünal Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Unzilenur Hacıoğlu, Öykü Saruhan)
Setler: 22-25, 23-25, 14-25
Süre: 95 dakika (32, 35, 28)