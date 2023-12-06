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Spor

Nilüfer Belediyespor, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!

CEV Kadınlar Challenge Kupası'ndaki temsilcimiz Nilüfer Belediyespor, 8'li final turu rövanş maçında Avusturya ekibi Oberbank Steelvolleys'i 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımını 3-0 yendi.

Bursa temsilcisi, serideki durumu 2-0'a getirip son 8'e kaldı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Lemonia Moula (Yunanistan), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)

Nilüfer Belediyespor: Milenko, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Yordanova, Beliz Başkır)

Oberbank Steelvolleys: Botkin, Stivers, Maass, Ubiparip, Nunez, Hohenaue (Snape, Trathnings, Duvnjak, Zinger)

Setler: 25-17, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (23,23,23)

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