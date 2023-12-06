Nilüfer Belediyespor, Challenge Kupası'nda son 8 takım arasında!

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımını 3-0 yendi.
Bursa temsilcisi, serideki durumu 2-0'a getirip son 8'e kaldı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Lemonia Moula (Yunanistan), Kiril Stoyanov (Bulgaristan)
Nilüfer Belediyespor: Milenko, Aslı Ertek Aşçıoğlu, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık (Eylül Akarçeşme, Merve Nur Öztürk, Yordanova, Beliz Başkır)
Oberbank Steelvolleys: Botkin, Stivers, Maass, Ubiparip, Nunez, Hohenaue (Snape, Trathnings, Duvnjak, Zinger)
Setler: 25-17, 25-18, 25-19
Süre: 69 dakika (23,23,23)