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Spor

Nilüfer Belediyespor deplasmanda Galatasaray'ı yendi

Nilüfer Belediyespor, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu ilk maçında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

AA21 Ekim 2022 Cuma 18:02 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor deplasmanda Galatasaray'ı yendi
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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

SALON: Atatürk Voleybol

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz

GALATASARAY HDI SİGORTA: Beren Yeşilırmak, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Anthi, Popovic (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Bell, Fulden Ural, Karmen Aksoy, Sude Hacımustafaoğlu)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Hümay Fırıncıoğlu, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Ecenur Aksoy, Atkinson (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Radosova)

SETLER: 25-11, 23-25, 20-25, 25-18, 11-15

SÜRE: 113 dakika (17, 26, 25, 28, 17)

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