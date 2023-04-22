İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nilüfer Belediyespor deplasmanda kazandı
Spor

Nilüfer Belediyespor deplasmanda kazandı

Nilüfer Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 17:53 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor deplasmanda kazandı
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Sigorta Shop'u 3-2 yendi.

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Tolgacan Dinçer, Ali Sarıkuzu

SİGORTA SHOP: Grote, Lila Şengün, Mlejnkova, Ceylan Arısan, Payne, Ezgi Akyaldız (Elif Olca Mızrakçı, Pelin Eroktay, Burcu Şentürk, Tuğçe Ceyhan, Hande Naz Şimşek, Ayça İsmailçebioğlu)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Sıla Çalışkan, Hümay Fırıncıoğlu, Ecenur Aksoy, Atkinson, Radosova, İlayda Uçak (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Aybüke Güldenoğlu, Milanova)

SETLER: 16-25, 25-21, 18-25, 25-18, 11-15

SÜRE: 118 dakika (22, 28, 26, 28, 14)

  • sigorta shop
  • nilüfer belediyespor
  • sultanlar ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.