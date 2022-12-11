Nilüfer Belediyespor deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Erhan Alparslan
KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Cansu Bir)
SETLER: 23-25, 15-25, 23-25
SÜRE: 83 dakika (29, 24, 30)