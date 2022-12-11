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Spor

Nilüfer Belediyespor deplasmanda set vermeden kazandı

Nilüfer Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

AA11 Aralık 2022 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor deplasmanda set vermeden kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Erhan Alparslan

KUZEYBORU: Ezgi Bektaş, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Correa, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Rahimova, Ceren Önal, Nursevil Aydınlar)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Radosova, Ecenur Aksoy, Atkinson, Milanova (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu, Cansu Bir)

SETLER: 23-25, 15-25, 23-25

SÜRE: 83 dakika (29, 24, 30)

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