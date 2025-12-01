İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2025 Pazartesi / 11 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4791
  • EURO
    49,4268
  • ALTIN
    5811.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Nilüfer Belediyespor Eker, evinde kazandı
Spor

Nilüfer Belediyespor Eker, evinde kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazandı.

IHA1 Aralık 2025 Pazartesi 12:55 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor Eker, evinde kazandı
ABONE OL

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki başarılı performansını sürdürüyor. Bursa temsilcisi, ligin 8. haftasında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda konuk ettiği Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlu bir sınav verdi ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Taraftarının desteğiyle karşılaşmaya hızlı başlayan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-20 kazanarak öne geçti. Ancak Aydın ekibi ikinci ve üçüncü setleri 25-17 ve 25-19'luk skorlarla alarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 25-22 kazanan Nilüfer Belediyespor, maçı uzatmayı başardı. Karar setinde ise üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 15-8 mağlup ederek galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Nilüfer Belediyespor, ligin 9. haftasında 7 Aralık Pazar günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşı karşıya gelecek.

  • Nilüfer Belediyespor Eker
  • sultanlar ligi
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.