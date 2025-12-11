Nilüfer Belediyespor Eker, galibiyet serisini sürdürdü

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, İlbank Spor Kulübü'nü Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda konuk etti. Karşılaşmayı, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile birlikte Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Taraftarının desteğini arkasına alarak maça etkili bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-9 gibi farklı bir skorla önde tamamladı. İkinci sette toparlanan konuk ekip İlbank, 25-19'luk skorla durumu 1-1'e getirdi.

Bu setin ardından oyunun kontrolünü tekrar eline alan Bursa temsilcisi, başarılı performansını sürdürdü. Üçüncü seti 25-15, dördüncü seti ise 25-14 kazanan Nilüfer ekibi, toplamda 3-1'lik skorla parkeden galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte ligdeki çıkışını sürdüren Nilüfer Belediyespor Eker, üst üste 3. galibiyetini alarak toplamda 7 galibiyete ulaştı. Puanını 20'ye yükselten ve ligde 5. sırada bulunan Bursa temsilcisi, bir sonraki maçında 14 Aralık Pazar günü V.Bank'a konuk olacak.