4 Ocak 2026 Pazar
  • Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'ye geçit vermedi
Spor

Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'ye geçit vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında seyircisi önünde Göztepe'yi konuk eden Nilüfer Belediyespor Eker, çekişmeli geçen maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bursa ekibi bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti.

4 Ocak 2026 Pazar 14:26
Nilüfer Belediyespor Eker, Göztepe'ye geçit vermedi
Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın ilk bölümünde karşılıklı sayılarla dengeli bir oyun sergilenirken, setin sonlarında daha az hata yapan Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-23 önde tamamladı. İkinci sette de heyecan doruktaydı; kıyasıya geçen mücadeleyi Bursa temsilcisi 27-25 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette toparlanan konuk ekip Göztepe, seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirse de Nilüfer ekibi maçın kontrolünü bırakmadı. Dördüncü sette etkili bir oyun ortaya koyan Nilüfer Belediyespor, bu seti 25-20, karşılaşmayı ise 3-1 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

Bu sonuçla ligdeki puanını 26'ya çıkaran Nilüfer Belediyespor, ligin 15. haftasında 10 Ocak'ta deplasmanda Aras Kargo ile karşılaşacak.

  • Nilüfer Belediyespor Eker
  • Göztepe
  • Sultanlar Ligi

