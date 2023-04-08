Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla geçti

Voleybol Misli.com Sultan Ligi'nin 23. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Nuneviller (Eylül Akarçeşme, Cansu Bir, Arzum Tezcan, Milanova)
Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Paskova, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım (Dilek Kınık, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)
Setler: 28-26, 25-21, 25-15
Süre: 86 dakika (35, 28, 23)