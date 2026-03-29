  • Nilüfer Belediyespor Macaristan'dan avantajlı dönüyor
Spor

Nilüfer Belediyespor Macaristan'dan avantajlı dönüyor

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Macaristan temsilcisi MOL Tatabanya'ya konuk olan Nilüfer Belediyespor, sahadan 31-31'lik eşitlikle ayrıldı. Yarı finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı, 4 Nisan'da Bursa'da oynanacak.

IHA29 Mart 2026 Pazar 12:59
Nilüfer Belediyespor Macaristan'dan avantajlı dönüyor
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk mücadelesinde Macaristan'ın MOL Tatabanya takımı ile deplasmanda karşılaştı. Bursa temsilcisi, deplasmandaki bu zorlu maçtan beraberlikle ayrılarak tur şansını ikinci maça taşıdı.

Tatabanyai Multifunkcios Csarnok Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Nilüfer Belediyespor etkili başladı. İlk devrede oyunun kontrolünü elinde tutan ve skor üstünlüğünü kuran Bursa temsilcisi, soyunma odasına 15-12 önde girdi. Çekişmeli geçen müsabakanın ikinci yarısında ise karşılıklı goller atıldı ve karşılaşma 31-31'lik beraberlikle sona erdi.

Çeyrek finalin rövanş maçı 4 Nisan Cumartesi günü Bursa'da Üçevler Spor Tesisi'nde oynanacak. Nilüfer Belediyespor, kendi seyircisi önünde vereceği mücadeleyle Avrupa'da yarı finale yükselmeyi hedefleyecek.

  • Nilüfer Belediyespor
  • Macaristan
  • Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası

