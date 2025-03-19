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Spor

Nilüfer Belediyespor, Sarıyer engelini rahat geçti

Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında sahasında Sarıyer Belediyesi'ni konuk eden Nilüfer Belediyespor Eker rakibini 3-0'lık skorla devirdi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor, Sarıyer engelini rahat geçti
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Öznur Tusun

Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz)

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Cilkiz, Strunjak (Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Berre İnce, Eylül Durgun)

Setler: 25-18, 25-16, 25-14

Süre: 86 dakika (27, 30, 29)

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