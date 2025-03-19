Nilüfer Belediyespor, Sarıyer engelini rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun 26. ve son haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, sahasında Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: İsmail Yıldırım, Öznur Tusun
Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Selin Adalı, Işıl Öz)
Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Meryem Boz, Buse Cilkiz, Strunjak (Deniz Emrelli, Arzum Tezcan, Berre İnce, Eylül Durgun)
Setler: 25-18, 25-16, 25-14
Süre: 86 dakika (27, 30, 29)