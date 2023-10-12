Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda!

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Nilüfer Belediyespor, ASP Thetis Voula'yı 3-0 mağlup etti.
Rakibini ilk maçta da 3-2 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, son 16 turuna katılma hakkı kazandı.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)
Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)
ASP Thetis Voula: Olson, Merteki, Shirinina, Petovary, Hayden, Papageorgiou (Maniatogianni, Spanaki, Pavlopoulou)
Setler: 25-22, 25-21, 25-19
Süre: 75 dakika (25, 26, 24)