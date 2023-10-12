İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7528
  • EURO
    29,3038
  • ALTIN
    1668.74
  • BIST100
    8259.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda!

Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Yunanistan'ın ASP Thetis Voula takımını 3-0 yendi.

12 Ekim 2023 Perşembe 20:32 - Güncelleme:
Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda!
ABONE OL

CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda Nilüfer Belediyespor, ASP Thetis Voula'yı 3-0 mağlup etti.

Rakibini ilk maçta da 3-2 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, son 16 turuna katılma hakkı kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan)

Nilüfer Belediyespor: Yordanova, Lila Şengün, Gicquel, Künzler, Deniz Uyanık, Beliz Başkır (Eylül Akarçeşme, Milenko, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

ASP Thetis Voula: Olson, Merteki, Shirinina, Petovary, Hayden, Papageorgiou (Maniatogianni, Spanaki, Pavlopoulou)

Setler: 25-22, 25-21, 25-19

Süre: 75 dakika (25, 26, 24)

  • Nilüfer Belediyespor
  • Voleybol
  • Challenge Kupası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.